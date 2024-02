Diese Thuja-Hecke stand mehr als 20 Jahre in einem Kleingarten. So ganz genau weiß das niemand. Mit ihrer enormen Größe - zehn Meter lang, 1,5 Meter breit, 3,50 Meter hoch - entsprach die Thuja-Hecke nicht der Gartenordnung. Thujas sind in den meisten Kleingärten verboten. Die Hecke musste deshalb laut Gartenvorstand weg. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Bevor man eine Thuja-Hecke entfernt, muss man einen Blick ins Gesetzbuch werfen, denn das Bundesnaturschutzgesetz besagt, dass zwischen dem 1. März und dem 30. September keine Gehölze vernichtet werden dürfen.

Wir haben uns entschieden, die Pflanzen im Februar zu fällen. Für das Ausgraben der Wurzeln konnten wir uns dann Zeit lassen, bis der Boden nicht mehr gefroren war. Vor dem Schneiden haben wir auch den Gartenzaun abgebaut. Zum einen wusste niemand, wie weit die Wurzeln reichen könnten, zum anderen erleichtert Arbeitsfreiheit sämtliche Tätigkeiten ungemein. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Geschnitten wurde die Hecke von außen nach innen und von oben nach unten mit einer Ast- oder Heckenschere. Erst bei den Stämmen kam die Kettensäge zum Einsatz. Der Hauptstamm wird etwa einen Meter bis 1,50 Meter über dem Boden abgesägt, dann kann man ihn beim Ausgraben der Wurzeln als Hebel benutzen. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Grundsätzlich kann man Thuja-Hecken mit der Hand ausgraben, eine Seilwinde oder einen Flaschenzug zu Hilfe nehmen oder einen Mini-Bagger ausleihen. Theoretisch könnte man die Wurzeln auch im Boden verrotten lassen.

Dieser Prozess würde sich jedoch über Jahre hinziehen und ist tatsächlich nur in jenen Fällen möglich, in denen an der betreffenden Stelle nichts gepflanzt werden soll. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Thuja-Pflanzen entwickeln ein flaches Wurzelsystem, das sich knapp unter der Bodenoberfläche ausbreitet. Je nach Alter der Hecke reichen die Wurzeln bis maximal einen Meter in die Tiefe. Die seitliche Ausdehnung kann bei älteren Hecken große Ausmaße annehmen. Die Wurzeln mehrerer Exemplare verflechten sich miteinander. Dadurch ist es kaum möglich, einzelne Pflanzen zu entfernen.

Verschiedene Techniken möglich

Man fängt am besten bei einer Pflanze am Rand an, mit einem scharfen Spaten die Wurzeln auszugraben. Man sticht einen großen Kreis um die Stammbasis und hebt die Erde aus, bis man auf das Wurzelsystem trifft. Wenn die Erde zu fest ist, hilft es, sie mit Wasser aufzulockern. Auf diese Weise legt man den gesamten Wurzelstock frei.

Größere Wurzelstränge schlägt man mit einer Axt durch oder sägt sie ab. Sind die ersten drei bis vier Hauptwurzeln durchtrennt, bewegt man den Stammrest kräftig in alle Richtungen. Im Idealfall lässt sich der Wurzelballen so lösen und direkt herausziehen. Wenn in der Nähe der Hecke ein kräftiger Baum steht, können Sie sich mit einem Flaschenzug oder einer Seilwinde die Arbeit erheblich erleichtern. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Aufgrund des Alters und der Größe unserer Hecke haben wir uns entschieden, einen Experten mit seinem Bagger um Hilfe zu bitten. Maik Witter hat mit seinem Haus- Hof- und Gartenservice schon einige hartnäckige Wurzeln entfernt. Wir haben gewartet, bis es ein paar Tage geregnet hatte. Das Wasser lockert den Boden und erleichtert das Entfernen der Wurzeln. Außerdem haben wir einen nicht so heißen Tag gewählt, da die Arbeit ziemlich anstrengend sein kann. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Glücklicherweise waren die Wurzeln der einzelnen Heckenpflanzen aber so stark miteinander verwoben, dass es eine Kettenreaktion gab, als die erste Wurzel entfernt war. Wir konnten also mit dem Bagger relativ einfach alle Hauptwurzeln aus dem Boden ziehen. Hin und wieder musste ein besonders fester, langer Strang zerhackt oder zersägt werden. Deshalb arbeitet es sich sehr viel besser zu zweit. Anschließend sollten alle abgetrennten Wurzeln von Hand aus dem Boden geholt werden.