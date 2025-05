In Rasengittersteinen, in den schmalen Fugen zwischen Pflastersteinen oder am Rande des Weges muss kein Beikraut sprießen. Dort kann auch Thymian wachsen und blühen. Die Rasengittersteine werden dafür mit einem Gemisch aus Sand und Erde gefüllt, dann kommen kleine Pflänzchen in die einzelnen Löcher des Betongitters. Dazu einfach kriechenden Thymian teilen und kleine Stücke in die Löcher pflanzen. Alternativ und auch für schmale Fugen gut geeignet ist die Aussaat von Thymian. Am besten eine kleine Schicht Sand an den gewünschten Stellen ausbringen und darauf säen. Das Saatgut nicht bedecken! Thymian ist ein Lichtkeimer.