Stauden sind unterschiedlich pflegeaufwendig: So müssen beispielsweise viele Rosensorten regelmäßig ausgeputzt werden, um ausdauernd zu blühen. Prachtstauden wie Phlox und Rittersporn brauchen einen gut gedüngten Boden und bei Trockenheit regelmäßige Wassergaben, um ihren Blütenflor üppig zu entfalten. Überlegen Sie vorher, wie viel Zeit Sie für Ihren Garten aufwenden wollen und wählen Sie die Pflanzen entsprechend aus.

"Wer nicht gießen will, muss mulchen, um die Feuchtigkeit im Boden zu halten", fährt der Gärtner fort. Auch sind Mischpflanzungen - also die Kombination von Stauden mit einjährigen Sommerblumen, Kräutern oder gar Gemüse - pflegeaufwendiger als reine Staudenbeete .

Expertentipp von Pascal Klenart zu Mischpflanzungen Mit Einjährigen kann man im ersten Jahr gut Lücken im Staudenbeet abdecken, wenn die Pflanzen noch nicht so groß sind. Aber auch hochwachsende Kräuter wie Dill oder Fenchel harmonieren gut mit Stauden. Selbst die Kombination von Stauden mit Gemüse wirkt attraktiv: Zum Beispiel die großen Kohlblätter oder die bunten Stiele vom Mangold.

Eine klassische Beetgestaltung ordnet die Pflanzen ihrer Größe nach im Beet: Hohe Stauden stehen hinten beziehungsweise in der Mitte, niedrigere gruppieren sich vorn ein. Manche Gartengestalter teilen die Stauden in Leit- beziehungsweise Gerüstpflanzen (hochwachsend, auffällige Blüten), Begleitpflanzen (niedriger, weniger auffallend) und Streu- beziehungsweise Füllpflanzen (unaufällig) ein. Pascal Klenart findet: "Das ist kein Gesetz, dass man es so machen muss. Hohe Stauden können durchaus auch mal vorn stehen, wo es sich anbietet. Wichtig ist es, Akzente im Beet zu setzen, um eine ansprechende Optik zu erzielen."