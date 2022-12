Bei der Zusammenstellung der Pflanzen und Vasen achtet die Floristin darauf, die Blütenfarben - hier Weiß und Schwarz - in den Vasen aufzugreifen. So verwendet sie in einer Vase in gedeckten Goldtönen neben frischem Grün und weiß blühender Amaryllis auch Eukalyptuszweige, die mit Goldspray besprüht wurden. Auch bei der Kombination der Pflanzen ist es wichtig, für einen harmonischen Eindruck die Farben der Blumen aufeinander abzustimmen. Das Weiß der Amaryllis wiederholt Birte in den runden, silbrigen Blütenständen des Kapgrüns. Dazu arrangiert die Floristin Kerzen, Sterne und Weihnachtskugeln in Schwarz und Gold auf dem Tisch.

Verwenden Sie keine zu hohen und langstieligen Pflanzen für die Tischdekoration. Man soll sich noch sehen und in die Augen schauen können - wie hier bei diesen kleinen Christrosen. Bildrechte: MDR/Katrein Wolf