3 min

In Westthüringen hat sich Stefan Heim eine Gärtnerei für Gartenbonsai aufgebaut. Die großen Pflanzen wachsen nicht in der Schale, sondern im Kübel oder direkt im Garten. Der Bonsaigärtner erklärt wie er sie schneidet.

In Dippach, Westthüringen, hat sich Stefan Heim eine Gärtnerei für Gartenbonsai aufgebaut. Die großen Pflanzen wachsen nicht in der Schale, sondern im Kübel oder direkt im Garten. Der Bonsaigärtner erklärt wie er sie schneidet und mit Hilfe einer Verspanntechnik in Form bringt.