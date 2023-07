4 min

Kletterpflanzen sind ideal, um an Wänden zu wachsen: Platzsparend und attraktiv an kahlen Wanden hoch, gut für Mensch und Insekten, Vögel und Klima. Der Leipziger Umweltbund Ökolöwe zeigt, wie es gehen kann.

Es muss grüner werden in unseren Städten: Pflanzen gegen die Überhitzung. Überall könnten Ranker, Schlinger und Selbstklimmer wachsen. Platzsparend und attraktiv an kahlen Wanden hoch, gut für Mensch und Insekten und Vögel und Klima. Der Leipziger Umweltbund Ökolöwe will das mit das mit der Aktion "Kletterfix- Grüne Wänder für Leipzig" befördern.