Kletterpflanzen begrünen einen Maschendrahtzaun

Heiß am Hang

Kahle Maschendrahtzäune sehen nicht schön aus. Deshalb bepflanzt Jörg Heiß seinen Zaun mit insektenfreundlichen Kletterpflanzen. Gartenexpertin Cornelia Pacalaj gibt ihm Pflanztipps.





Jörg Heiß hat vor in seinem Hanggarten, etwas an seinen Zaun zu pflanzen, allerdings so, dass es keinen Ärger mit den Nachbarn gibt und auch noch Tieren und Insekten nützt. Gartenexpertin Cornelia Pacalaj empfiehlt ihm geeignete Kletterpflanzen und gibt Pflegetipps.