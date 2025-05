15 min

Mit verschiedenen Thymiansorten lassen sich ganze Gartenbereiche gestalten: vom Steinbeet über kleine Hänge oder gar als Ersatz für einen Teil des Rasens. Wir zeigen, was an den verschiedenen Standorten zu beachten ist.

Ein duftendes Steinbeet, schräge Hänge voller rosafarbener Blüten, Pflastersteinfugen, in denen Thymian wächst: Mit verschiedenen Thymianarten und -sorten lassen sich ganze Gartenbereiche gestalten. MDR Garten-Reporterin Martha Berghold hat sich von Gärtnerin Paulina Uhlig in der Kräutergärtnerei Valeriana in Erfurt zeigen lassen, welche Thymiansorten und -arten an welchen Standort passen, was beim Pflanzen und Gestalten zu beachten ist und wie diese Bereiche gepflegt werden.