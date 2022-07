Zum Pflanzen hebt man einen 50 bis 60 Zentimeter tiefen Graben aus. Der Grund sollte gut gelockert werden. Die Heister werden in die Pflanzgrube gestellt und im Abstand verteilt. Die Pflanzgrube wird dann am besten mit einem guten Substrat verfüllt, damit die Pflanzen gut anwachsen können. Heister sollte in jedem Fall nicht tiefer im Boden stecken als vorher. Also die Heister eventuell wieder leicht aus dem Boden herausziehen und dann alles gut einwässern.

Die Heister werden im gewünschten Abstand im Graben verteilt. Dann wird mit gutem Substrat aufgefüllt und gut gewässert. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss