Normalerweise genügt den Wasserpflanzen Leitungswasser. Ist es sehr kalkhaltig, kann Mineralwasser die bessere Wahl sein. Das Wasser bleibt leider nicht so schön klar, wie am Anfang. So ist beispielweise Algenbildung nicht ganz zu vermeiden. Nach etwa 7 bis 10 Tagen wird das Wasser trüb. "Wenn ich sehe, dass das Wasser anfängt, trüb zu werden, Dreckpartikel darin herumschwimmen, dann wechsle ich das Wasser", erklärt Floristmeister Gerisch. Bei Bedarf kann auch das Glasgefäß ordentlich gesäubert werden.



Ohne Dünger laugen die Pflanzen im Lauf der Zeit aus, hungern also und sehen ungesund aus. Die Blätter der Pflanzen zeigen, ob mehr oder weniger Nährsalze nötig sind. Färben sich die Blätter gelblich, hungert die Pflanze. Eine bläulich-grüne Färbung zeigt an, dass überdüngt wurde. Beginnen Sie also mit einem Tropfen flüssigen Grünpflanzen-Dünger nach jedem Wasserwechsel und beobachten Sie die Pflanze.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK