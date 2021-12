Was kann man besseres verschenken als Samen aus dem eigenen Garten? Schön verpackt in Saatguttütchen aus hübschem Papier, versehen mit einer kleinen Anleitung zu Aussaat und Pflege, kommt dieses Geschenk bei Gärtnerinnen und Gärtnern immer gut an. Aber auch als Saatbänder oder Samenbomben punkten unterm Weihnachtsbaum.