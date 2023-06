Der hochaufragende Kugellauch, die puscheligen Blüten der Pfingstrosen, daneben die grünsilbrigen Blätter einer Minze - das weiße Beet von Sibylle Künzler, die mit ihrem Mann einen riesigen Garten in Rastenberg gestaltet, leuchtet in der Sonne. Die Gärtnerin holte sich ihre Idee für ihr weißes Beet in englischen Gärten. "Es kommt darauf an, die Formen und Höhen der Pflanzen zu variieren. Außerdem sollten die Pflanzen zu unterschiedlichen Zeiten blühen", sagt Künzler. Die erfahrene Hobbygärtnerin bepflanzte ihr weißes Beet zuerst mit einer weißen Pfingstrose. Dann kamen andere Pflanzen dazu.