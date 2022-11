Der kleine Wichtel aus Dänemark heißt Nisse. Seine Wichteltür, umgeben von einer kleinen Landschaft mit Bank und Postkasten, errichtet er zum 1. Advent oder zum 1. Dezember. Seine Wichteltür steht entweder auf einer Fußleiste oder direkt auf einem Regal an der Wand. Nisse selbst versteckt sich, niemand bekommt ihn zu Gesicht und wenn doch, ist der Zauber vorbei - so heißt es. Deshalb zeugen nur die Wichteltür und allerlei Spuren, die er hinterlässt, von Nisses Anwesenheit in der Weihnachtszeit.