Brigittes Wildstauden-Beet im MDR Gartenreich Insgesamt hat Brigitte Goss in ein etwa 20 Quadratmeter großes Beet etwa 100 heimische Wildstauden gepflanzt. Das Beet am MDR Gartenreich auf der Ega in Erfurt liegt in der vollen Sonne. Deshalb wurden dort nur Wildstauden gesetzt, die einen sonnigen Standort lieben.