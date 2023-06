Die Vorbereitung

"Um eine wilde Ecke anzulegen, sollte zunächst die Grassode an einem sonnigen Ort im Garten abgetragen werden", sagt Prof. Dr. Wolfram Kircher, Botaniker und Dozent an der Hochschule Anhalt in Bernburg. Er kennt sich mit Pflanzen und ihren optimalen Wachstumsbedingungen aus. Je magerer der Boden, desto besser. Die beste Zeit dafür ist im Herbst, denn dann kann direkt eine Saatgutmischung ausgebracht und mit einer dünnen Schicht Sand abgedeckt werden.

Ganz wichtig: Keine fertige Mischung aus dem Supermarkt nehmen. "Die enthalten viel gebietsfremdes Saatgut, teilweise auch aus dem Ausland", sagt Saatgutexpertin Sandra Dullau. Sie ist Mitarbeiterin am Fachbereich Landwirtschaft, Ökotrophologie und Landschaftsentwicklung an der Hochschule Anhalt in Bernburg und forscht rund um das Thema naturnahe Begrünung und kennt sich besonders gut mit heimischen Wildblumensamen aus.