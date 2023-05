Bei Schling- und Kletterpflanzen ist der Pflanzabstand besonders wichtig. Zwischen zwei Exemplaren des Wilden Weins sollte zwei Meter Abstand sein, die Clematis benötigt einen Meter. Zum Glück ist dies immer auch auf den Pflanzschildchen vermerkt. Graben Sie also nicht drauf los, sondern machen Sie zuerst eine Stellprobe. Platzieren Sie die Pflanzen entlang des Zauns an der gewünschten Stelle - so können Sie auch noch einmal in der Reihenfolge experimentieren. Um einen schönen Rhythmus zu schaffen, empfiehlt Gartenbauingenieurin Cornelia Pacalaj einen Wechsel aus Blüh-, Laub- und wintergrünen Pflanzen. Je nach Länge des Zauns kann diese Reihung dann wiederholt werden.