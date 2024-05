Historische Rosen

Rosen haben eine große kulturelle Bedeutung. Sie standen in der Antike für körperliche Liebe, Fruchtbarkeit und in der Zeit der Römer für Luxus und Verschwendung. Deshalb galt der Rosenkult in den ersten christlichen Gemeinden für die Sünde. Mit dem Niedergang des Römischen Reiches verlor die Rose vorübergehend an Bedeutung in Kunst und Kultur. Mit dem Aufkommen des Marienkultes im 11. Jahrhundert änderte sich diese Einstellung gänzlich. Die Rose kehrte als Symbol im christlichen Glauben, vor allem in der Marienverehrung, zurück.