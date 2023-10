Klimawandel 5 Insekten, die jetzt bei uns heimisch werden

Das Weinhähnchen ist eine Blütenschrecke. Es mag es gerne warm, daher breitet es sich nun zunehmend auch in Deutschland aus. Früher fand man es nur in den wärmeren Regionen, wie im Weinanbaugebieten am Rhein und an der Mosel. Heute bezirzt es all unsere Gärten mit seinem eigenartigen Sirren.

Das Weinhähnchen fällt vor allem durch sein eigenartiges Sirren auf. Bildrechte: MDR