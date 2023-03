Interview "Ein Gemüsegarten ist nie ein Fehler"

Martin Krumbein: Grundsätzlich bin ich ein sehr offener Gärtner. Ich lasse mich gerne von neuen Ideen begeistern. So richtig habe ich mir also nie die gedacht, was macht der jetzt schon wieder. Im Gegenteil. Ich habe mich immer über neue Ideen und Anregungen von Herrn Heiß gefreut.