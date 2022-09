Gewürdigt wird mein Engagement als Vermittler und Wegbegleiter der Branche. Gartenbau findet ja in der Sendung nicht nur statt, wenn wir Pflanzenneuheiten zeigen, sondern auch, wenn wir in Gartenbaubetrieben unterwegs sind. Wir zeigen Trends, wir beobachten die Innovationen im Gartenbau und sind sehr authentisch. Es ist von Anfang an ein Herzenswunsch von mir gewesen, dorthin zu gehen, wo Gartenbau stattfindet. Es ist eben ein Unterschied, ob ich eine handvoll Pflanzen in einem Studio präsentiere oder mich in Glashäusern mit tausenden bis hunderttausenden Pflanzen bewege. Erst so sieht der Zuschauer, mit was für einem Aufwand gegärtnert wird, wie intensiv es ist, sich um Pflanzenkulturen zu kümmern. In Elstra bei Kamenz konnten wir blühende Thymianpolster als überwältigenden Teppich zeigen, in Kassel zuletzt Schaubeete, in Düren waren es Zimmerpflanzen in immensen Stückzahlen. All das hat aus meiner Sicht mehr Emotion als Pflanzen im Topf auf einem Tisch. Wobei wir mit dem MDR Garten-Reich und dem Wintergarten natürlich tolle Orte haben, um ebenso gut Pflanzen zu zeigen.