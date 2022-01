Vor allem bei Gelenkbeschwerden in Schulter oder Knie kann ein Wickel mit heißen Kartoffeln sehr gut tun. Er wirkt stark erwärmend und lindert die Schmerzen.

Wer unter Sodbrennen leidet, spürt ein durch aufsteigende Magensäure verursachtes Brennen unter dem Brustbein. Diese überschüssige Säure kann durch Kartoffelsaft gepuffert, also unwirksam gemacht werden. Wahrscheinlich sind das in ihm enthaltende Vitamin C und seine Salze dafür verantwortlich.