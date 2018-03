Beim Material sollte darauf geachtet werden, dass es frostfest ist. Bei Terrakottakübeln gibt es verschiedene Qualitäten. Günstige Industrieware ist in der Regel nicht frosthart. Besser geeignet ist hier etwas teurere Ware mit einem härteren Brennungsgrad. Dadurch entsteht eine dichtere Oberfläche mit weniger Poren, in denen sich Wasser sammeln kann. Das obere Ende der Qualitätsskala nimmt bei Terrakotta die Impruneta-Ware ein. Allerdings sind Impruneta-Kübel ziemlich teuer.

Gut geeignet ist auch hochwertiger Kunststoff, der in der Regel optisch etwas her macht. Die Kübel sind leicht und haben durch ihr Material keine Poren, in denen sich Wasser sammeln und Eis bilden könnte. Sie sind dadurch sehr robust. Zudem sind sie nicht so schwer wie Terrakotta- oder Keramikvarianten.