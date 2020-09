MDR Garten-Team 1: Moderatorin Diana Fritzsche-Grimmig und Experte Horst Schöne. Bildrechte: MDR Garten

Der MDR Garten macht Ihren Garten winterfest! Die MDR Garten-Moderatoren Diana Fritzsche-Grimmig und Jens Haentzschel kommen zum Arbeitseinsatz in Ihre Kleingartenanlage. Unter fachlicher Anleitung der langjährigen MDR Garten-Experten Brigitte Goss und Horst Schöne schneiden, schleppen und schuften die Moderatoren in Ihrem Garten. Dafür bilden sie zwei Teams: Diana Fritzsche-Grimmig schwirrt gemeinsam mit Horst Schöne in Ihrer Kleingartenanlage aus. Jens Haentzschel und Brigitte Goss bilden das zweite MDR Garten-Team. MDR Garten-Team 2: Expertin Brigitte Goss und Moderator Jens Haentzschel. Bildrechte: MDR Garten

Sie wollen wissen, wie Sie Ihre nicht winterharten Pflanzen am besten vor der Kälte schützen? Brauchen Sie Rat, wie Sie Ihre Bäume, Sträucher und Stauden zurückschneiden? Oder interessiert Sie, wie Sie Ihren Garten schon für die nächste Saison vorbereiten? Dann bewerben Sie sich mit Ihrer Kleingartenanlage in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen und zeigen Sie uns, wo Sie Hilfe brauchen!

Das MDR Garten-Team steht Ihnen am 14.10.2020 in Ihrer Kleingartenanlage in vier Gärten mit Rat und Tat zur Seite.