An einem Mehrfruchtbaum wächst nicht nur eine Sorte einer Art, sondern gleich mehrere. Besonders gut funktioniert die Technik mit Äpfeln und Birnen. Hier können zahlreiche Sorten an einem Obstbaum hängen. Obstbaumexpertin Lisa-Marie Vollhardt von der Baumschule Freiberg erzählt, dass sie alles zwischen Duobäume - also zwei Sorten an einem Baum - und Familienbäumen mit bis zu fünf Sorten an einem Baum veredeln.