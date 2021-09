Die Großblütige Abelie (Abelia x grandiflora) ist eine Hybridkultur, die aus den Arten Abelia chinensis und Abelia uniflora gezüchtet worden ist. Beide Elternarten stammen ursprünglich aus China, daher ist es nicht empfehlenswert den Kleinstrauch in unseren Breiten auszupflanzen, in harten Wintern droht er zu erfrieren. Kultiviert man ihn jedoch in einem großen Kübel, der bei starken Frösten eingeräumt werden kann, ist der Strauch sehr dankbar und langlebig.