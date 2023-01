Stellen Sie die Pflanze am besten hell, ohne sie einer direkten Sonneneinstrahlung auszusetzen. Dunklere Standorte verträgt sie kurzfristig auch. An dunkleren Standorten wächst sie langsamer, an helleren schneller. Der Kolbenfaden sollte ab und an gedreht werden, damit er gleichmäßig wächst. Weil ihm hohe Luftfeuchtigkeit gut tut, eignet er sich besonders für Küche oder Badezimmer - vorausgesetzt, es ist dort hell genug.