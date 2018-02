Anthurien sind sehr pflegeleicht. Ihre Bedingungen als Zimmerpflanzen lassen sich aus ihrem natürlichen Standort ableiten. In den Subtropen wachsen sie entweder auf dem Boden oder als Aufsitzerpflanze auf größeren Gehölzen im Regenwald. Die Pflanzen sollten nicht auf kaltem Boden stehen, da sich das negativ auf die Wurzeln auswirken würde. Auch Zugluft vertragen sie nicht. Sie bevorzugen einen hellen Standort, allerdings sollte direkte Sonne im Sommer vermieden werden. Im Winter vertragen Anthurien aber auch einen Platz in der Sonne. Stehen Flamingoblumen zu dunkel, bilden sie keine Hochblätter aus.

Der richtige Standort Stehen Anthurien am richtigen Standort bilden sie regelmäßig glänzende Blätter und Hochblätter aus. Stimmt der Standort nicht, verfärben sich die Blätter. Sie sollten dann abgezupft und die Pflanze an einen anderen Standort gestellt werden.

Deshalb rät der Anthuriengärtner Peter Opschroef die Pflanzen von unten, zum Beispiel mit Hilfe eines Stricks oder Dochts, dauerhaft mit Wasser zu versorgen. Für dieses Minibewässerungssystem gibt es spezielle Töpfe und Hilfsmittel im Gartenfachmarkt. Anthurien sollte anstatt in Blumenerde in einem durchlässigen Substrat wachsen, zum Beispiel in Orchideenerde. Auch so wird Staunässe vermieden. Als zusätzliche Pflege können die Blätter regelmäßig mit kalkfreiem Wasser abgesprüht werden.



Trocknen die Wurzeln aus, wirft die Anthurie die Hochblätter ab. Damit die Pflanze schön wächst und regelmäßig neue Blätter austreibt, sollte sie alle zwei Wochen mit einem Volldünger versorgt werden. Stimmen die Bedingungen können Anthurien sechs Jahre alt werden.