Zur Eiablage bevorzugen die Weibchen Pflanzen im Halbschatten an eher feuchten Standorten, zum Beispiel an einem Bachlauf oder am Gartenteich. Sie legen die Eier einzeln ab. Die Raupen schlüpfen nach zwei Wochen und sind unscheinbar weißlich-grün. Zuerst fressen sie an den Blüten und unreifen Samen, größere Raupen ernähren sich dann von den Blättern ihrer Nahrungspflanzen.