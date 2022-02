Verwenden Sie zum Gießen am besten abgestandenes Wasser , wenn ihr Wasser nicht ohnehin schon sehr weich ist. In diesem ist der Kalkgehalt geringer. Den vertragen Azaleen nämlich nicht.

Das Gießwasser geben die Azaleen übrigens über ihre Blätter wieder in den Raum ab. So sorgen sie als eine Art natürlicher Luftbefeuchter für ein gutes Raumklima. Schließlich leiden viele Menschen gerade in der Heizperiode unter den trockenen Räumen.

Wenn man sie kauft, kommen Azaleen in der für sie richtigen Erde. Will man sie jedoch umtopfen, sollte man sie keinesfalls in normale Blumenerde setzen. Die Pflanzen der Rhododendron-Gattung sind Moorbeetpflanzen, das heißt sie bevorzugen sauren, kalkarmen Boden. Verwenden Sie also am besten spezielle Rhododendronerde aus dem Fachhandel.