Im Gegenzug zu Südeuropa, Polen, Ungarn oder Tschechien, wo es bereits massive Probleme mit der starkwüchsigen und vermehrungsfreudigen Pflanze gibt, hat sich die Beifuß-Ambrosie hierzulande noch nicht flächendeckend verbreitet. Christine Teumer von der Natura2000-Station im Saale-Holzland-Kreis, die sich viel mit der Verbreitung von Neophyten in der Natur beschäftigt, schätzt die Vorkommen in Thüringen auf Einzelfunde: "Die Ambrosia fühlt sich vor allem auf sandigen Böden wohl, die haben wir hier nicht so. Deshalb ist sie auch stärker in Brandenburg und im nördlichen Sachsen verbreitet." Aus Naturschutz-Sicht seien die massiven Vorkommen des Orientalischen Zackenschötchens, der Kanadischen Goldrute oder des Japanischen Stauden-Knöterichs derzeit sehr viel problematischer als die Beifuß-Ambrosie, so Teumer.