Sie benötigen ein Smartphone, auf das Sie die kostenlose App "INCREASE CSA" herunterladen. Über die App registrieren Sie Ihre Teilnahme am Experiment. Außerdem brauchen Sie natürlich Platz, um die Bohnen anzubauen, sei es in einem Garten, auf einem Feld oder einem großen Balkon. Gärtnerische Begeisterung und Ausdauer sollten Sie auch mitbringen. Jeder Teilnehmer erhält Saatgut (zehn Bohnen pro Sorte) von fünf alten, zufällig ausgesuchten Bohnensorten sowie einer kommerziellen Kontrollsorte. Wachstum und Entwicklung der Bohnen werden durch das Hochladen von Fotos und die Bewertung von Merkmalen in der App dokumentiert. Die App bietet außerdem Hilfestellungen für den praktischen Anbau der Bohnen.