Sortenvielfalt Hobbygärtner für Bohnen-Experiment gesucht

Man benötigt zwar kein ganzes Feld, aber - im Idealfall - 60 Bohnenpflanzen nehmen gut und gern ein Beet im Garten ein. Außerdem ist es wichtig, die einzelnen Sorten erkennbar voneinander abzugrenzen: Man benötigt also mindestens sechs Stellen im Garten, wo die Bohnen hinkommen. "Ideal wären natürlich zwölf Stellen, so dass jede Sorte an zwei verschiedenen Stellen im Garten steht", sagt die Projektleiterin. Allerdings ist weniger Platz kein Hinderungsgrund, um mitzumachen.