In der Küche können sowohl die jungen Blätter vor der Blüte und später auch die hübsche Blüte selbst verwendet werden. Auch die jungen Blätter, die sich in den Blattachseln immer wieder neu bilden, schmecken frisch und lecker.

Die Blätter und Triebspitzen schmecken kurz gebraten zum Beispiel in Rührei, Soßen oder Suppen. Frisch passen sie gut in Salate, als Aroma in Wein oder Cocktails. Die Blüten eignen sich als auffällige Dekorationen auf Salaten oder Frischkäse. Getrocknet passen sie auch in Kräutersalze, -essig oder -öl.