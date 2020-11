Ilex, Eibe und Liguster: Alternativen zu Buchs

Die Ilex crenata (hier die Sorte 'Dark Green') verträgt unterschiedlich gut Sonne, Wind und Kälte. Informieren Sie sich daher am besten bei einer Baumschule in Ihrer Region. Sie kennen das Klima bei Ihnen und die Ilex crenatas am besten und können Ihnen entsprechende Empfehlungen aussprechen. Bildrechte: RBB