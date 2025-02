Im Februar topft man die Knolle in neue Erde ein. Sofern sie noch fest ist und nicht matschig, sollte sie wieder austreiben. Wichtig ist ein hochwertiges, wasserdurchlässiges Substrat, damit sich keine Staunässe bildet. Füllen Sie ruhig noch eine Drainageschicht aus Kies oder Blähton unten in den Topf ein. Dann wird die Knolle mit der richtigen Seite nach unten in den Topf gesetzt und mit doppelt so viel Erde bedeckt wie sie hoch ist. Nun kommt sie wieder an einen warmen, hellen Platz und wird regelmäßig gegossen. Bald zeigen sich dann die ersten Blätter.