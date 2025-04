Was tun bei Fraßschäden? An den Blättern der Clematis fressen gerne Schnecken. Ein Ring aus Fichtennadeln oder eine Schicht Miscanthus-Mulch verhindern, dass Schnecken überhaupt bis zur Pflanze kommen. An den Blüten laben sich Ohrwürmer sehr gern. Diese sind im Garten nützlich und sollten deshalb nicht bekämpft, sondern umgesiedelt werden. Das funktioniert mit einem Ton-Blumentopf gefüllt mit Holzwolle, der in die Clematis gehängt wird. Noch beliebter bei den Ohrwürmern ist Bambus. Mehrere Stückchen vom Bambus zu einem Bündel schnüren und direkt in die Pflanze hängen - bald haben Sie alle Clematisblütenfresser eingesammelt und können sie umsiedeln.