Grundsätzlich sind alle Pelargonienarten essbar, viele schmecken aber einfach nicht. Die süßlich duftenden Blätter finden aber Verwendung in der Küche, sie können wie Kräuter verwendet werden. Die Orangenduftpelargonie oder die Zitronenduftpelargonie schmecken beispielsweise in Salaten oder aromatisieren Wasser. Die Blätter können aber auch zum Aromatisieren von Zucker verwendet werden. Dafür werden sie einfach mit in die Zuckerdose gelegt. Das Aroma der Duftpelargonien ist aber auch in der Parfümindustrie gefragt.