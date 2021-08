Duftpelargonien

Zum Schutz vor Fraßfeinden reichern viele Pelargonien ätherische Öle in den Blättern an. Sie verströmen die unterschiedlichsten Gerüche, von Kiefern- und Rosenduft über Cola- bis hin zu Kokosnuss-Aroma. Süß duftende Blätter finden zum Teil Verwendung in der Küche, besonders zu erwähnen ist hierbei die Apfelpelargonie, die im Salat gegessen werden kann. Blätter duftender Pelargonien können ebenso wie Vanilleschoten zum Aromatisieren von Zucker verwendet werden. Es gibt aber auch Sorten, die unangenehme Gerüche ausströmen.