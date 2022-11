Karnivoren-Gärtner und Buchautor Thomas Carow, der die erste Spezialgärtnerei für fleischfressende Pflanzen in Deutschland gegründet hat, sagt, dass die Pflege der meisten fleischfressenden Pflanzen gar nicht so kompliziert sei. Egal, ob die Pflanzen in der Wohnung oder im Garten wachsen, diese grundlegenden Tipps sollten Sie beachten:

Die meisten Pflanzen gehen bei Staunässe ein, fleischfressende Pflanzen brauchen sie. Gegossen wird am besten im Anstauverfahren: Die Pflanze kommt in einen großen Untersetzer, der voll mit Wasser gefüllt wird. Ist das Wasser aufgesogen, wird neu nachgefüllt. Elementar wichtig ist das Gießen mit kalkfreiem Wasser - sei es Regenwasser, destilliertes Wasser oder stilles Mineralwasser. Nehmen Sie bitte auf keinen Fall Leitungswasser !

Beim Kauf sind die fleischfressenden Pflanzen schon in einem speziellen Substrat eingetopft. Thomas Carow empfiehlt Pflanzen im Topf etwa alle anderthalb Jahre umzutopfen, weil das Substrat dann meist verbraucht sei. Besorgen Sie sich dafür am besten spezielle Karnivorenerde aus dem Gartencenter.

In jedem Fall sollte das Substrat Torf enthalten, auch wenn Gärtner sonst möglichst komplett auf Torf verzichten sollten: "Am Torf kommen wir bei den fleischfressenden Pflanzen leider nicht komplett vorbei. In unserer eigenen Spezialerde haben wir den Torfanteil auf 50 Prozent reduziert, aber darunter wird es schwierig", gibt Thomas Carow zu bedenken. Allerdings macht das kleine Spezialsegment der fleischfressenden Pflanzen nur einen Bruchteil des Torfverbrauchs in Deutschland aus.