Wenn die Sonne endlich wärmt und der Flieder blüht, dann beginnt der Sommer. Und der lässt sich ganz einfach auf Balkon und Terrasse holen. "Flieder ist robust und pflegeleicht", sagt Fliederzüchterin Elke Haase von der Fliedergärtnerei Piccoplant in Oldenburg. Die Sortenauswahl sei riesig. Es gibt laut Haase viele hundert Züchtungen: starkwüchsige Sorten, die recht schnell zu großen Bäumen heranwachsen, aber auch schwachwüchsige Sorten, die für viele Jahre klein bleiben. Sie tragen gefüllte oder ungefüllte Blüten in Weiß, Rosé und kräftigen Lila-Tönen.

Flieder liebt die Sonne , gedeiht aber auch im Halbschatten ganz wunderbar. Für besonders sonnige Standorte eignen sich beispielsweise die Sorten 'California Rose' und 'Maiden's Blush'. Der Standort beeinflusst das Blühverhalten des Flieders. Während er in der Sonne ganz wunderbar durftet, verblüht und verblasst er schnell. Im Halbschatten duftet er nicht so stark, blüht dafür aber länger. Die Blüten behalten länger ihre kräftige Farbe.

Flieder muss nicht regelmäßig geschnitten werden. Wenn nötig, sollte der Strauch nach der Blüte in Form geschnitten werden. Aber auch wer einen Strauß für die Vase schneidet, verpasst seinem Flieder ganz nebenbei einen schicken Schnitt. Wer seinen Flieder im Topf nicht zu groß werden lassen will, schneidet ihn einfach immer wieder in die gewünschte Form. Bei Hochstämmchen sollten von unten kommende Triebe entfernt werden.

Früher wurden die Stiele von Flieder breit geklopft, um die Leitungsbahnen komplett zu öffnen, so dass das Wasser fließen kann. "Das machen immer noch viele Leute", sagt Elke Haase. Sie selber schneidet Flieder am frühen Morgen. Wichtig ist ein gerader, glatter Schnitt. Dann werden die grünen Blätter am Stiel entfernt. So kann der Strauß ins Wasser. Dieses wird jeden Tag gewechselt. An einem hellen, aber nicht sonnigen Standort hält der Flieder so bis zu einer Woche.