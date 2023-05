In der Sowjetunion hatte selbst die Benennung von Fliedersorten einen politischen Hintergrund: Die Züchtung 'Marshal Vasilevskiy' mit gefüllten, lila- bis pinkfarbenen Blüten soll an einen sowjetischen Kriegshelden erinnern, der an beiden Weltkriegen beteiligt war. Nach einer Karriere in der Roten Armee stieg er zum Verteidigungsminister auf und behielt dieses Amt bis zu Stalins Tod 1953. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner