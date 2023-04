Imposanter Frühblüher Die Kaiserkrone pflanzen, pflegen und vermehren

Die beste Pflanzzeit der Zwiebeln ist im Spätsommer bis Frühherbst (Ende August bis September). Die Erde sollte nährstoffreich sein. Um das Faulen der Zwiebel zu vermeiden, sollten sie eine Dränageschicht aus Kies oder Schotter einbringen und die Zwiebel beim Pflanzen seitlich in die Erde legen. So kann sich in der offenen Mitte keine Feuchtigkeit sammeln. Generell sollte schwere lehmige Erde mit Sand und Spitt aufgebessert werden. Die Zwiebeln werden so tief gesteckt, dass sie mit ca. 20 cm Erde bedeckt sind. Der Pflanzabstand untereinander beträgt 40 cm.