Am besten nimmt man dafür Triebe - nicht zu weich, aber auch noch nicht verholzt - ohne Blüten mit zwei Blattpaaren. Entweder steckt man diese in Anzuchterde oder einfach nur in ein Glas mit Wasser. Nach zwei bis drei Wochen bei idealen 18 bis 20 Grad Celsius haben die Stecklinge bewurzelt. Dann werden sie in gängige Blumenerde umgetopft.