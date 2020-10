Überwintern bei Tageslicht

Die meisten Fuchsien müssen frostfrei im Winterquartier überwintert werden. Am einfachsten geht das in einem Wintergarten oder Gewächshaus. Dort sollten die Pflanzen bei etwa acht Grad Celsius stehen. Vorrübergehend halten Fuchsien auch leichte Minusgrade aus. Das Gewächshaus muss also nicht beheizt werden. Gegossen wird im Winterquartier nur sparsam, gedüngt wird nicht.

In einem hellen Winterquartier treiben die Fuchsien schon im Frühjahr kräftig aus. Die oft viel zu langen und zu weichen Triebe der Sommerblumen sollten Sie jetzt kürzen. Schneiden Sie die Zweige immer direkt über einer Blattachsel ab, dort bilden sich dann neue Seitentriebe. Durch diesen Schnitt wird die Fuchsie in Form gebracht und zum stärkeren Verzweigen angeregt bevor sie ins Freie gestellt wird. Durch das Entfernen der Spitzen blühen die Fuchsien zwar etwas später in der Saison, dafür aber umso schöner.

Fuchsien sollten so lange wie möglich im Freien bleiben, da sie dort besser verholzen.

Überwintern im Dunklen