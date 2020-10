Spinat enthält Nitrat und Oxalsäure. Damit der Gehalt an den Bestandteilen, die in der Oxalsäure enthalten sind, besonders niedrig ist, werden vor allem jüngere Pflanzen als Nahrungsmittel genutzt. Das gilt auch für andere Pflanzen, wie Rhabarber. Außerdem sollte Spinat nur spät am Tag geerntet werden, denn abends ist der Nitratwert am niedrigsten.



Gekochter Spinat sollte unbedingt in den Kühlschrank gestellt werden, sonst bilden sich erneut giftige Stoffe aus. Erwärmen ist dann allerdings problemlos möglich. Sie können dafür sowohl einen Topf auf dem Herd, als auch die Mikrowelle verwenden.