Kleingärtner Jörg Heiß hat ein Ziel für diesen Sommer: Er will nicht nur einen Gemüsegarten, sondern den schönsten Gemüsegarten, den er je hatte. Aber wie das gelingen kann, weiß er nicht so recht, und fragt deshalb den Experten Martin Krumbein vom Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau in Erfurt. Mit den folgenden Gemüse-Arten und -Sorten wird das Gemüsebeet zum Hingucker.