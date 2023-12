Ginkgos wuchsen schon vor Millionen Jahren auf der Erde, auch in Deutschland finden sich Versteinerungen mit den typischen Blattabdrücken. Heimisch sind die Bäume heute noch in China, werden aber auf der ganzen Welt angepflanzt. Sie eignen sich auch als Anfängerbäume für weniger erfahrene Gartenbesitzer, da sie wenig Pflege brauchen und keine besonderen Ansprüche an ihren Standort stellen. Autoabgase und städtisches Klima machen Ginkgos nicht viel aus. Lediglich Streusalz können sie nicht leiden.