Doch er landet oft wenige Wochen nach dem Jahreswechsel im Müll. Das muss nicht sein: Es lohnt sich, dem mehrjährigen Glücksklee etwas Aufmerksamkeit und Pflege zu gönnen. Er wächst bis zum Frühling weiter und kann dann auf Balkon und Terrasse umziehen, wenn kein Frost mehr droht. Bei der richtigen Pflege bildet Glücksklee an langen Stielen sogar zarte, trichterförmige Blüten in Rot- oder Rosatönen.

Der ursprünglich aus Südamerika stammende Glücksklee braucht einen hellen, frostfreien Standort. Stellen Sie ihn am besten an ein Fenster. Die Topfpflanze gehört aber nicht auf oder direkt neben die Heizung, da dort die Luft zu warm und zu trocken ist. Ein heller Platz in einem ungeheizten Raum mit Temperaturen zwischen zehn und 18 Grad gilt als optimal. Im Sommer fühlt sich der Glücksklee auch auf dem Balkon wohl, er sollte aber nicht austrocknen. Wählen Sie einen Standort in der Sonne oder im Halbschatten.