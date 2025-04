Expertentipp Legen Sie das Gurkenbeet bereits im Herbst an. Dazu heben Sie einen flachen Graben aus und füllen ihn mit verrottetem Stallmist oder Kompost (nicht zu frisch), der gern mit gehäckseltem Stroh vermischt werden kann. Die zuvor ausgehobene Erde wird nun darüber geschaufelt, so dass am Ende ein 20 bis 30 Zentimeter hoher Damm entsteht. Durch diese Maßnahmen wird der Boden optimal für die Bedürfnisse der Gurken vorbereitet.