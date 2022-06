Nüsse sind lange haltbar und spenden Energie. Schon vor zehntausend Jahren wurden Nussbäume angebaut. Auf langen Reisen waren ihre Früchte damals beliebte Wegzehrung. Heute punkten sie in Müslis, im Kuchen oder pur.

Es gibt zwei Formen von Haselnüssen: Lambertsnüsse (Corylus maxima) bleiben fest in ihrer Hülle und müssen herausgepuhlt werden. Zellernüsse (Corylus avellana) fallen, wenn sie reif sind, einfach aus der Hülle heraus. Zudem gibt es von beiden Gruppen Hybrid-Sorten.

Wer bald Haselnüsse ernten möchte, sollte veredelte Bäumchen pflanzen. Diese tragen schon nach drei bis vier Jahren Nüsse. Außerdem wachsen veredelte Bäumchen kompakt und langsamer als nichtveredelte Büsche, die im Garten viel Platz einnehmen und erst nach sieben bis acht Jahren die ersten Nüsse abwerfen. Beste Pflanzzeit ist der Herbst.

An den Boden stellen Haselnüsse keine großen Ansprüche. Er sollte durchlässig, locker und nicht zu feucht sein. Auf schwach saurem bis kalkhaltigen Gartenboden fühlt sich die Pflanze am wohlsten. Als Standort eignet sich ein sonniger oder halbschattiger Standort. Einmal angewachsen ist die Zellernuss pflegeleicht. Lediglich Jungpflanzen sollten regelmäßig gegossen werden. Eine Pflanzung in Kombination mit anderen Haselnussbaumsorten ist empfehlenswert. Achten Sie darauf, dass der Baum ausreichend Platz bekommt, um sich zu entfalten! Ein veredelter Baum trägt nach vier Jahren Nüsse Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Nicht die langen Pollenwürstchen am Haselnussbaum bestimmen den Ertrag, sondern die weiblichen Blüten. Die weiblichen Knospen lassen sich an einem kleinen Puschel an der Spitze erkennen. Knospen ohne Puschel entwickeln sich später zu Blättern.

Die männlichen Pollen eines Baumes eignen sich meist nicht dafür, die eigenen weiblichen Blüten zu bestäuben, weil sie zu unterschiedlichen Zeiten reifen. Hierfür müssen Pollen eines anderen Baums sorgen, die natürlich dann reif sein muss, wenn auch die weiblichen Blüten bereit sind. Gärtner könne bei der Befruchtung helfen, indem sie einen pollenbehangenen Zweig eines anderen Haselnussbaumes während der Blütezeit durch den eigenen Nussbaum streifen. Aus dieser weiblichen Haselnussknospe (auf die der Pfeil zeigt) wird schon bald eine Blüte entstehen, die dann bestäubt werden muss. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Pflanzen Sie immer mehrere Haselnussbäume oder Sträucher Es sollten immer drei verschiedene Haselnusssorten gepflanzt werden, damit die weiblichen Knospen von den Pollen eines anderen Baumes bestäubt werden können.

Die Nüsse sind von September bis Ende Oktober reif. Sammeln Sie nur die Nüsse vom Boden auf. Solange die Früchte noch am Baum oder Strauch hängen sind sie oftmals noch nicht ausgereift. Nach der Ernte müssen Nüsse noch etwa vier bis sechs Wochen getrocknet werden. Dazu werden sie am besten auf ein Tablett ausgelegt. Auf keinen Fall dürfen Sie in verschlossenen Behältern oder Plastiktüten aufbewahrt werden, da sie sonst schimmeln. Mehrmals in der Woche sollten die Nüsse gewendet werden.